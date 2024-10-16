Не только для кошек: 3 способа использовать наполнитель для лотков в быту

Опытные хозяйки используют наполнитель для кошачьего туалета не только по прямому назначению, а именно для удобства кошки и чистоты в туалете. Как оказалось, впитывающие гранулы могут пригодиться и в бытовых целях, чем значительно облегчат уход за вещами, мебелью и бытовыми приборами.

Топ – 3 способа использовать наполнитель для кошачьих лотков в быту

Для бытовых целей лучше выбирать качественный глиняный или силикагелевый наполнитель. Он не должен слипаться и образовывать комки. Даже во влажном состоянии, гранулы должны остаться рассыпчатыми. Иногда можно пользоваться древесным наполнителем.

№1. Уход за обувью

Наступила осень, а значит пришла пора промокших ботинок и сапог. Быстро высушить обувь за ночь практически невозможно и утром она может быть еще влажной. Наполнитель для кошачьих туалетов поможет ускорить процесс, а заодно избавит сапоги от неприятных запахов.

Для этого, наполнитель насыпают в полотняный мешок или носок и вставляют в промокшую обувь. Благодаря хорошей впитывающей способности, он быстро высушит даже насквозь мокрые сапоги.

№2. Холодильник

Этот бытовой прибор славится прибежищем неприятных ароматов. В продаже можно найти специальные освежители для холодильников, которые уничтожают неприятные запахи. Однако, такой освежитель легче и дешевле изготовить самостоятельно из силикагелевого или древесного наполнителя. Его насыпают в небольшой контейнер с отверстиями и ставят в холодильник. Для получения устойчивого эффекта, наполнитель следует менять раз в неделю.

№3. Шкафы для хранения сезонной одежды

Затхлость и лишняя влажность может возникнуть не только в холодильнике, но и в шкафах, где хранится одежда для следующего сезона. Как правило, дверцы таких шкафов открывают редко, что приводит к появлению специфического запаха. Решить проблему поможет наполнитель для кошачьего туалета. Его насыпают в тканевые мешочки или носки и развешивают в шкафу.