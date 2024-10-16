Вытегорские депутаты приняли сегодня отставку главы района

Вытегорские депутаты Представительного собрания приняли сегодня отставку главы района Александра Зимина. Как сообщает издание «Красное знамя», отставка принята единогласно.

Ранее NewsVo писал, что в отставку Зимин подал по собственному желанию.

Также сегодня была приняла отставка руководителя районной администрации Александра Скресанова. Он также досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию.

С сегодняшнего дня временно исполняющим обязанности руководителя администрации стал Юрий Жаворонков, который с февраля этого года работал в администрации Вологодского округа. До этого Жаворонков был заместителем главы администрации Дмитровского городского округа Московской области.

В свою очередь временно исполнять полномочия главы района будет заместитель председателя Представительного собрания Эльвира Еременко.