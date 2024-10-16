Новый мощный шторм в Охотском море: Михаил Пичугин спасен, но беды не миновать

Недавно спасли Михаила Пичугина, который два месяца дрейфовал на катамаране после того, как его лодка перевернулась в результате сильного шторма. Сейчас к этому региону идет новый шторм с силой в 11 баллов, что вызывает серьезные опасения среди местных жителей и спасательных служб.

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сильный циклон приближается к Охотском морю, где ранее удалось спасти Пичугина.

«Сильные осадки в виде дождя, местами со снегом, начнутся в ближайшие сутки, — заявил он. — Штормовой ветер будет достигать порывов до 25–30 метров в секунду, что соответствует 11-бальному “жестокому шторму” по шкале Бофорта».

В таких условиях ухудшится видимость, и риск для моряков возрастет. Температура воды, по данным синоптиков, составит всего +2°C — +4°C, что делает пребывание в такой среде смертельно опасным.

«Замерзнуть в такой воде можно всего за 5–10 минут», — добавил Тишковец.

Напомним, что Михаил Пичугин, 46-летний житель Бурятии, вместе со своим братом Сергеем и племянником Ильей 9 августа отправился в путешествие на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае к Шантарским островам. Путешествие длиной 150 км обернулось настоящей трагедией, когда лодка попала в мощный шторм и потеряла курс. Связь с туристами пропала через три дня, когда они должны были прибыть в город Оха Сахалинской области.

Прошло более месяца поисков, прежде чем 14 октября рыбаки обнаружили катамаран в открытом море. Михаил смог выбраться на поверхность, но его родственники погибли: 15-летний Илья умер первым из-за обезвоживания, а Сергей — десять дней спустя. За время дрейфа Пичугин похудел на 50 килограммов, но проявил невероятную стойкость, используя дождевую воду и согреваясь в спальнике для выживания.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил эксплуатации водного транспорта.

Состояние Пичугина, согласно данным Минздрава Магаданской области, не вызывает опасений.

«Состояние пациента ближе к удовлетворительному. Он стабилен, угрозы для жизни нет», — сообщает министр здравоохранения Александр Витько.

Психологи работают с Пичугиным, который уже начал получать твердую пищу. Однако у него диагностированы признаки локальных очагов мышечной атрофии, что является следствием долгого голодания.