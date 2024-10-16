Разгромившие милицейский УАЗ череповчане протрезвели и раскаялись на камеру

[ Общество ]

Полиция Череповца опубликовала видео с извинениями двух мужчин, которые были задержаны накануне за вырванную дверь милицейского УАЗа, установленного в качестве арт-объекта.

Как ранее сообщалось, двое мужчин 31-го и 27-ми лет, будучи очень сильно нетрезвыми, повредили арт-объект, установленный на перекрестке проспекта Победы и улицы Сталеваров.

Сейчас мужчины протрезвели, извинились перед горожанами и сотрудниками полиции, а также пообещали больше так не делать.

«Признаю вину, прошу извинение у жителей города и сотрудников полиции за повреждение арт-объекта… Обязуюсь впредь такого не повторять», - заявили задержанные.

Как сообщает официальный портал Череповца, в настоящее время арт-объект находится на ремонте.

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