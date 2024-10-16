Череповчанин забил до смерти своего приятеля и сам сдался в полицию

В Череповце городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который в ходе пьяной ссоры забил до смерти своего приятеля. Происшествие случилось в квартире дома по улице Архангельской 14 апреля этого года.

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, ссора межу мужчинами произошла во время распития алкоголя.

«В результате конфликта фигурант нанес своему гостю множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего позвонил в скорую помощь и в полицию. Факт смерти зафиксировали медицинские работники. Злоумышленник был задержан и в последующем арестован», - уточнили в следкоме.

Городской суд Череповца приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима.