В России слишком дешевый труд. Дмитрий Белоусов назвал причину провала модернизации российской промышленности

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Одной из основных проблем российской экономики является слишком низкий уровень производительности труда. Увы, российские бизнесмены неохотно идут на модернизацию своего бизнеса и торопятся инвестировать в современные технологии. У этого явления есть довольно неожиданное оправдание …

Как заявил руководитель ЦКМАП и по совместительству брат министра обороны Дмитрий Белоусов, выступая на конференции «Профсоюзы. ХХI век. Образ будущего», все дело в том, что в России слишком дешёвый труд. 

«Труд слишком дешев, чтобы замещаться роботами, соответственно, относительно низкопроизводителен – и от этого дешев». 

Наверное, спорит с таким уважаемым человеком сложно, однако у этой проблемы есть и другое обоснование. Все дело в том, что за несколько лет так называемого импортозамещения, в России так и не разработали ни одной современной технологии, которая бы полностью не зависела от иностранных комплектующих. А покупать западные технологии российский бизнес сегодня из-за санкционных ограничений не в состоянии. 

Но самое плачевное, что сегодня в России нет собственной стратегии развития этой отрасли, нет достаточного количества инженеров, да и бизнес не готов в это дело инвестировать. Проще в страну завезти мигрантов. Поэтому планы увеличить производительность труда к 2030 году сегодня выглядят очень утопически. И с большой долей вероятности будут провалены. 

А если вспомнить историю, то в 80-х годах прошлого века именно СССР был лидером по уровню роботизации промышленности. На производстве “трудилось” более 6000 промышленных роботов, что равнялось 20% мирового парка. Сегодня же в мировой промышленности функционирует более 4,5 млн. роботов, когда во всей России насчитывается всего лишь 12 тыс роботов. 

Получается своеобразный замкнутый круг …
 

Теги:
экономика рынок труда оплата труда
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