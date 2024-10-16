В России слишком дешевый труд. Дмитрий Белоусов назвал причину провала модернизации российской промышленности

Одной из основных проблем российской экономики является слишком низкий уровень производительности труда. Увы, российские бизнесмены неохотно идут на модернизацию своего бизнеса и торопятся инвестировать в современные технологии. У этого явления есть довольно неожиданное оправдание …

Как заявил руководитель ЦКМАП и по совместительству брат министра обороны Дмитрий Белоусов, выступая на конференции «Профсоюзы. ХХI век. Образ будущего», все дело в том, что в России слишком дешёвый труд.

«Труд слишком дешев, чтобы замещаться роботами, соответственно, относительно низкопроизводителен – и от этого дешев».

Наверное, спорит с таким уважаемым человеком сложно, однако у этой проблемы есть и другое обоснование. Все дело в том, что за несколько лет так называемого импортозамещения, в России так и не разработали ни одной современной технологии, которая бы полностью не зависела от иностранных комплектующих. А покупать западные технологии российский бизнес сегодня из-за санкционных ограничений не в состоянии.

Но самое плачевное, что сегодня в России нет собственной стратегии развития этой отрасли, нет достаточного количества инженеров, да и бизнес не готов в это дело инвестировать. Проще в страну завезти мигрантов. Поэтому планы увеличить производительность труда к 2030 году сегодня выглядят очень утопически. И с большой долей вероятности будут провалены.

А если вспомнить историю, то в 80-х годах прошлого века именно СССР был лидером по уровню роботизации промышленности. На производстве “трудилось” более 6000 промышленных роботов, что равнялось 20% мирового парка. Сегодня же в мировой промышленности функционирует более 4,5 млн. роботов, когда во всей России насчитывается всего лишь 12 тыс роботов.

Получается своеобразный замкнутый круг …

