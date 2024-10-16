В Вологде благоустроили территорию у молкомбината

[ Общество ]

В областной столице привели в порядок территорию у Вологодского молочного комбината параллельно с ремонтом Пошехонского шоссе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил исполняющий обязанности мэры Вологды Андрей Накрошаев.

«Выезжая на объект летом, поставил задачу своим коллегам совместно с представителями бизнеса разработать комплексный план благоустройства этой территории. А именно организовать здесь удобный въезд, остановку и, главное, сквозной выезд для туристических автобусов. Ранее транспорту, который доставляет туристические группы на экскурсии по заводу, было трудно разворачиваться и выезжать на шоссе», – рассказал Андрей Накрошаев.

В настоящее время работы на территории завершены. В рамках благоустройства оборудована парковка, а тротуар и остановка вымощены плиткой.

Андрей Накрошаев отметил, что такой комплексный подход к развитию городской среды будут применять на всех объектах благоустройства.

Теги:
благоустройство Пошехонское шоссе
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

Последние новости

В России слишком дешевый труд. Дмитрий Белоусов назвал причину провала модернизации российской промышленности
В Вологде благоустроили территорию у молкомбината
Вологодских коммунальщиков наказали за срыв контракта по ремонту теплосетей
В Вологде подходит к концу благоустройство бульвара на улице Ильюшина
«Северсталь авиа» добавит рейсы из Череповца в Калугу
Детскую кроватку подожгли неизвестные в одном из домов Вологды
Череповчанин ранил себя из чужого ружья и оказался на скамье подсудимого
«Вологда-Чеваката» обменялась победами с «Невинномысском»
В Вологде завершены все запланированные ремонты дворов
В череповецкой квартире во время пожара обнаружена плантация конопли