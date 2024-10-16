В Вологде подходит к концу благоустройство бульвара на улице Ильюшина

На 93% выполнены работы по благоустройству бульвара на улице Ильюшина. На эти цели ранее выделили 144 миллиона рублей из бюджета региона по решению губернатора области Георгия Филимонова.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Вологды, работы на объекте идут в соответствии с графиком. Подрядчиком выступает компания «Берсо». Уже выполнен демонтаж существующего покрытия и бортового камня. Сделано основание из песка и щебня для устройства нового покрытия, уложено основание для антитравматического покрытия. Проведено удаление старых и аварийных деревьев. Также здесь провели устройство закладных под опоры освещения. Сейчас производится монтаж опор и ведется подключение к сети.

Кроме того, на объекте продолжаются работы по устройству газонов и обновлению растений, которые можно высаживать осенью. Также уложена почти вся брусчатка. На данный момент подрядчик ожидает поставку МАФов и оборудования для детской площадки, после чего начнется монтаж

Напомним, бульвар назван в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина – разработчика самого массового самолета в истории – Ил-28, который был установлен здесь в 1984 году в честь 90-летия со дня рождения разработчика. Исходя из этого, в основе концепции бульвара Ильюшина – самолетная тематика.

Так, на фасад соседнего с общественным пространством дома уже нанесен мурал с изображением легендарного авиаконструктора. А на входной группе установят информационные стенды о С. В. Ильюшине, появятся небольшие зоны отдыха, будет сделана декоративная подсветка самолета.

Также при обновлении бульвара специалисты подрядной организации учли расположение торговых зон. Сейчас павильоны временно демонтированы, но они вновь появятся на бульваре Ильюшина после завершения благоустройства. Кроме того, торговые объекты будут иметь единый дизайн-код, соответствующий обновленному пространству.

В рамках комплексного подхода параллельно с работами на общественном пространстве, отремонтировали улицу Ильюшина – от Окружного шоссе до ул. Ильюшина, 2.

Добавим, в 2024 году в Вологде благоустраивают семь территорий: бульвар Ильюшина, парк Евковка, сквер у Вологодской областной картинной галереи, площадь Бабушкина, бульвар на проспекте Победы, 2-я очередь Парка Ветеранов, а также площадь Дрыгина.