Вологодских коммунальщиков наказали за срыв контракта по ремонту теплосетей

В Сокольском округе оштрафовали АО «Вологодские коммунальные системы» за срыв срока контракта по ремонту теплосетей в райцентре.

Как установила межрайонная прокуратура, между местным муниципалитетом и подрядной организацией были заключены 7 контрактов на капитальный ремонт теплосетей протяженностью 7,5 км в Соколе.

«В нарушение условий контрактов, подрядчик в установленные сроки в полном объеме обязательства не исполнил. В связи с этим межрайонная прокуратура возбудила 7 дел об административных правонарушениях, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

В результате по четырем делам подрядная организация уже оштрафована на общую сумму в 1,2 млн рублей, еще три дела находится в суде на рассмотрении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время работы по капитальному ремонту теплосетей завершены.