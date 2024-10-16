Вологодских коммунальщиков наказали за срыв контракта по ремонту теплосетей

[ Общество ]

В Сокольском округе оштрафовали АО «Вологодские коммунальные системы» за срыв срока контракта по ремонту теплосетей в райцентре.

Как установила межрайонная прокуратура, между местным муниципалитетом и подрядной организацией были заключены 7 контрактов на капитальный ремонт теплосетей протяженностью 7,5 км в Соколе.   

«В нарушение условий контрактов, подрядчик в установленные сроки в полном объеме обязательства не исполнил. В связи с этим межрайонная прокуратура возбудила 7 дел об административных правонарушениях, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

В результате по четырем делам подрядная организация уже оштрафована на общую сумму в 1,2 млн рублей, еще три дела находится в суде на рассмотрении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время работы по капитальному ремонту теплосетей завершены.

Теги:
капитальный ремонт теплосети
 

Последние новости

Вологодских коммунальщиков наказали за срыв контракта по ремонту теплосетей
В Вологде подходит к концу благоустройство бульвара на улице Ильюшина
«Северсталь авиа» добавит рейсы из Череповца в Калугу
Детскую кроватку подожгли неизвестные в одном из домов Вологды
Череповчанин ранил себя из чужого ружья и оказался на скамье подсудимого
«Вологда-Чеваката» обменялась победами с «Невинномысском»
В Вологде завершены все запланированные ремонты дворов
В череповецкой квартире во время пожара обнаружена плантация конопли
Департамент здравоохранения назвал сроки переезда Вологодской ЦРБ
Вместо мульчи для защиты приствольного круга: хитрые дачники используют этот необычный способ