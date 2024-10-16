Детскую кроватку подожгли неизвестные в одном из домов Вологды

[ Происшествия ]

Пожар Городской Вал

Пожар произошел вчера, 15 октября, около пяти часов вечера в двухэтажном деревянном доме №2 на улице Городской Вал в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Возгорание началось в квартире на первом этаже. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия дверь в квартиру была не заперта, а собственников не было дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности в деревянной детской кроватке.

10 человек были эвакуированы из здания, в том числе один ребенок. Жителям второго этажа пришлось выбираться из окон квартир по пожарным лестницам.

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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