Детскую кроватку подожгли неизвестные в одном из домов Вологды

Пожар произошел вчера, 15 октября, около пяти часов вечера в двухэтажном деревянном доме №2 на улице Городской Вал в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Возгорание началось в квартире на первом этаже. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия дверь в квартиру была не заперта, а собственников не было дома. В одной из комнат горели постельные принадлежности в деревянной детской кроватке.

10 человек были эвакуированы из здания, в том числе один ребенок. Жителям второго этажа пришлось выбираться из окон квартир по пожарным лестницам.

Вероятной причиной пожара специалисты МЧС считают поджог.