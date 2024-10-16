Череповчанин ранил себя из чужого ружья и оказался на скамье подсудимого

Происшествие случилось в начале июня этого года в поселке Суда Череповецкого района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

68-летний местный житель, находясь у себя дома, выпивал алкоголь. В какой-то момент пенсионер решил взять охотничье ружье сына, для этого он взломал навесной замок на сейфе. Снарядив оружие одним патроном, череповчанин выстрелил в себя. Ощутив сильную боль, на какое-то время он потерял сознание. После того, как пришел в себя, разобрал ружье, и оставил его лежать на полу у сейфа вместе со стреляной гильзой.

Далее он пошел в гараж и порезал там руку ножом. К счастью, его обнаружила жена, вызвала скорую, и мужчину спасли.

Однако спустя время пенсионера обвинили в хищении оружия и боеприпасов. Череповецкий районный суд назначил мужчине наказание в виде 3-х лет лишения свободы. Однако впоследствии его освободили от наказания в связи с примирением с потерпевшим.