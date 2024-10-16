В Вологде завершены все запланированные ремонты дворов

[ Общество ]

В Вологде завершены ремонты всех дворов, которые были включены в планы на этот год. Всего в областном центра в нынешнем сезоне были отремонтированы 52 двора.

По словам исполняющего обязанности мэра города Андрея Накрошаева, многие дворы были отремонтированы комплексно.  

«В рамках одного проекта обновлялись проезжая часть и пешеходные дорожки, менялось покрытие тротуаров, по некоторым адресам расширялись парковочные места. Также проводилось озеленение и обновлялись подходы к подъездам», - уточнил Накрошаев.

Также, по его словам, итоговую оценку соответствия проекту и качеству работ выставят комиссии, в составы которых входят жители домов.

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