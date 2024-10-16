В череповецкой квартире во время пожара обнаружена плантация конопли

В квартире многоквартирного дома на улице Тимохина в Череповце обнаружилась плантация конопли. Ее нашли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, когда выехали на адрес по сигналу о возгорании.

«Очаг возгорания сотрудники ППСП обнаружили в одной из комнат. В платяном шкафу хозяин квартиры выращивал коноплю, что было позже подтверждено экспертизой. Как установило следствие, причиной ЧП стала система вентиляции, установленная в шкафу», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Также оказалось, что 31-летний хозяин жилья в момент пожара находился в командировке и о том, что стал фигурантом уголовного дела, узнал после приезда.

Полицейским мужчина рассказал, что растение выращивал ради интереса.