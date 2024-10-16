Департамент здравоохранения назвал сроки переезда Вологодской ЦРБ

В департаменте здравоохранения области рассказали о скором переезде Вологодской районной больницы по новому адресу. Он запланирован в начале 2025 года в здание городской поликлиники №3 на улице Московской. Как уточнили в депздраве, переезд необходим, поскольку здание районной больницы на улице Набережной VI Армии находится в аварийном состоянии, поэтому его дальнейшая эксплуатация невозможна.

«После переезда некоторых специалистов и служб городской поликлиники №3 в новый корпус на ул. Поэта Романова кабинеты на улице Московской освободились. Они отремонтированы, что обеспечит комфортное пребывание специалистов и пациентов центральной районной больницы», - уточнили в ведомстве.

Также в департаменте рассказали, что запланировано строительство нового здания районной больницы. Его намерены построить в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящее время уже подготовлено техзадание, разработан и согласован проект.