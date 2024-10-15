Вместо мульчи для защиты приствольного круга: хитрые дачники используют этот необычный способ

[ Общество ]
Автор:
Яна Лан

Мульчирование приствольных кругов выполняет сразу несколько функций – защищает корни от морозов, сокращает рост сорных трав, сохраняет в почве необходимую влажность и подкармливает плодовые деревья, делая грунт более плодородным. Обычно, в качестве мульчи используют: древесные опилки, кору хвойных деревьев, солому, лапник и прочие натуральные материалы.

Однако, мульча обладает и негативными качествами. Зимой, в столь уютном месте могут поселиться грызуны и патогенные микроорганизмы. Вредители обгрызают кору и корни, а споры грибов поражают плоды на деревьях. Некоторые дачники закрывают приствольные круги агротекстилем, но зачастую он плохо справляется с защитой корневой системы от морозов, да и сорняки через него быстро прорастают.

Хитрые дачники придумали необычный способ мульчирования приствольных кругов плодовых деревьев. Он сделает грунт рыхлым и плодородным, но не станет убежищем для вредителей. Портал «pogoda.mail.ru» со ссылкой на агронома Ксению Давыдову, которая уже 20 лет работает в сельскохозяйственной сфере, советует засеять приствольные круги сидератами или газонной травой. Растения не дадут заселиться грызунам и станут хорошим удобрением ранней весной, когда деревья будут нуждаться в дополнительном питании.

Эти растения выращивают под деревьями на протяжении всего сезона и регулярно выкашивают, создавая природный барьер, который защитит зимой корневую систему растений. Кроме этого, аккуратные, зеленые приствольные круги станут настоящим украшением дачного участка.

Такой способ мульчирования подойдет даже ленивым и занятым дачникам. Ведь выкашивать участок все равно нужно, иначе он зарастет сорняками. Как правило, траву скашивают один раз в 2 – 3 недели и только тогда можно рассчитывать на красивый газон, который словно ковер будет покрывать грунт на участке.

freepik.com
 

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