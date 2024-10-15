Не спешите отправлять старые кастрюли в утиль: эти 4 оригинальные идеи подарят им вторую жизнь

Если у вас скопились ненужные или испорченные кастрюли, а также другие кухонные емкости, то не торопитесь нести их в мусорные баки. Дизайнеры поделились оригинальными идеями, которые смогут подарить кастрюлям вторую жизнь, а также разнообразить внешний вид участка или интерьер в доме.

№1. Садовый светильник

На дачном участке часто возникает потребность в светильниках. Старая железная кастрюля как раз подходит для этих целей. Из нее можно сделать плафон для электрической лампочки или создать неповторимый подсвечник. Например, в кастрюлю можно насыпать песок и воткнуть в него свечи, а промежутки между ними украсить ракушками и камешками. Саму кастрюлю следует перекрасить в цвета характерные для морской тематики.

№2. Дачный мини-водоем

Всегда мечтали о собственном миниатюрном водоеме? Старая кастрюля поможет воплотить мечты в реальность. Большую кастрюлю можно установить на клумбе среди цветов, залить водой, заполнить ее камнями и песком, а затем высадить водяные растения. Бортики кастрюли оформить галькой, ракушками или мраморной крошкой. Такой мини-водоем безопасен для детей и животных, так как слишком мелкий, чтобы в нем утонуть.

№3. Кашпо для цветов

Старая кастрюля может стать идеальным кашпо для комнатных цветов, которые летом «гуляют» на свежем воздухе. Если емкость еще крепкая и не протекает, то в нее ставят цветочные горшки, а дырявую кастрюлю саму можно превратить в горшок для растений. Кухонную утварь следует расписать яркими красками по своему вкусу.

№4. Мангал для пикников

Для этих целей подойдет большая и достаточно широкая кастрюля. Низ кастрюли следует просверлить в нескольких местах, сделать из проволоки сетку для углей, а на верх кастрюли установить решетку (можно использовать решетку для барбекю из супермаркета). Удобный мангал для пикника готов.