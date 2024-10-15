Жителя Нюксеницы отправили под стражу за случайно убитого земляка

В Нюксенице районный суд отправил на 2 месяца под стражу 22-летнего местного жителя, который случайно убил земляка во время ссоры в кафе «Левый берег».

Как следует из материалов дела, подвыпивший подозреваемый поссорился 12 октября в кафе с 26-летним мужчиной, который также распивал спиртное в питейном заведении.

«Один из них не удержался и ударил оппонента рукой по голове. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако от полученной травмы потерпевший скончался в лечебном учреждении», - уточнили в пресс-службе судов области.

В рамках уголовного дела, возбужденного по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, сегодня суд отправил подозреваемого под стражу до 11 декабря.