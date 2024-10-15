Городской депутат Максим Выдров научил школьников правильно ставить цели в жизни

Депутат городской Думы Вологды Максим Выдров научил школьников правильно ставить цели в жизни. Парламентарий провел встречу с учащимися Сокольской общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ.

Депутат поделился с ребятами своей историей успеха. Рассказал о выборе профессии, общественной и депутатской работе, трудоустройстве, экологии, об участии в социальных проектах.

«Мой главный посыл молодежи – мечтайте, даже если это, на первый взгляд, что-то невозможное. Когда знаешь чего хочешь – все будет складываться для достижения поставленной цели. Лишь желая успеха, ты можешь его достичь, и для этого очень важно получать новые знания и навыки», - поделился Максим Выдров по итогам встречи.

Всероссийский проект Движения первых «Классные встречи» – это возможность для учащихся знакомиться с интересными личностями, задавать вопросы, узнавать новое. Школьники пришли к выводу, что обмен мнениями с депутатом будет конструктивным, если поддерживать с ним общение.