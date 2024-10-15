Череповецкая «Северсталь» «вытащила» игру, проигрывая 3 шайбы

В очередном туре КХЛ череповецкая «Северсталь» на выезде встречалась с владивостокским «Адмиралом». Уже к середине первого периода «сталевары» уступали два гола, на что ответили шайбой Давида Думбадзе, который протащил ее через всю площадку и отправил прямо под щитки Андрея Мишурова.

«Жёлто-чёрные» второй период, в отличии от первого, начали активней. Но забивали хозяева, голы Егора Петухова, у которого дубль в матче, и Леонида Метальникова сделали отставание череповчан в три шайбы - 1:4.

Только после этого игрокам «Северстали» удалось вернутся в игру, во многом благодаря удачной игре в большинстве. Двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой у «Адмирала» получил Дмитрий Соколов. Четыре минуты большинства «сталевары» преобразовали в два гола своей команды, дублем отметился Даниил Аймурзин. Вскоре после этого Егор Степанов сравнял счёт - 4:4 после сорока минут игры.

Третий период на фоне успеха во второй двадцатиминутке череповчане начали активней, заставив даже тренерский штаб «Адмирала» взять ранний тайм-аут. Но это им не помогло и почти сразу после 30-секундного перерыва Кирилл Пилипенко вывел череповчан вперёд впервые в матче, забросив свою 9-ю шайбу в сезоне и набрав 17 очков. Удержать своё минимальное преимущество череповчане не смогли, пропустив гол менее чем за пять минут до конца основного времени матча, который перевёл игру в овертайм – 5:5.

В дополнительной пятиминутке победу череповчанам принёс гол Марка Берберио, который забросил свою первую шайбу за «Северсталь» в 85 играх. Матч завершился со счётом 6:5.

«Хорошая командная победа. Камбэк у нас сегодня получился. Исключительно до штрафа соперника преимущество было полностью у «Адмирала». Они контролировали матч. Это удаление сыграло на нас. Мы забрали инициативу, забили два гола – это позволило нам вернуться в игру и вытащить этот матч», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 17 октября в Хабаровске против «Амура».