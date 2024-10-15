В Вологде три организованные группы «заработали» на рулетке более 14 млн рублей

В Вологде в ближайшее время начнется суд над членами трех организованных групп, которые обвиняются по ч.3 ст.171.2 УК – «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Всего в составе трех групп «работали» 12 жителей Вологды.

Игровые зоны были организованы в деревне Родионцево Вологодского округа, а также на улицах Ленинградской, Пугачева, Текстильщиков, Герцена и Советском проспекте Вологды. По информации регионального управления следственного комитета, всего ими было создано 7 игорных заведений, которые с 2018 по 2023 годы принесли доход на сумму более 14 млн рублей.

«В сентябре 2023 года деятельность организованных групп была пресечена правоохранителями. Следователями следственного управления лидер одной из группы был задержан, в отношении него была избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В отношении иных лиц были избраны иные меры пресечения», - говорится в сообщении регионального управления следкома.

В ходе обысков подозреваемых было изъято игровое оборудование, документация, средства связи и деньги. По уголовному делу допрошено более 70 лиц из числа свидетелей. На имущество обвиняемых (внедорожник, 3 легковых автомобиля, денежные средства и иное) наложен арест на сумму свыше 3,5 млн рублей.