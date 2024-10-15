Вологодскую награду Диана Гурцкая предложила сделать всероссийской

Диана Гурцкая, которая является первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ, предложила сделать вологодскую госнаграду «За верность родительскому долгу» всероссийской. Награда в Вологодской области будет вручаться с 1 января 2025 года родителям и усыновителям, которые воспитывают детей первой группы инвалидности с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

«Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая поддержала нашу инициативу. Диана Гудаевна предложила вручать государственную награду «За верность родительскому долгу» не только в Вологодской области, но и по всей стране», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Диана Гурцкая отметила, что семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, несомненно, нужно поддерживать.

Инициатива вручения медали разработана советником губернатора Анной Хрястуновой совместно с членами Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов «Археопаг».

Вместе с почетным знаком «За верность родительскому долгу» родителям и усыновителям будет вручаться денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей.