Сергей Жестянников заявил о начале «шлифовки» проекта бюджета области

Вологодские парламентарии начали проводить «нулевые чтения» проекта бюджета области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Оно продлится до 31 октября.

«За три недели мы рассмотрим 18 госпрограмм - те, которые имеют самое большое финансирование. Это более 90% всех запланированных расходов. Депутаты внесут свои предложения по корректировкам главного финансового документа области. Не позднее 1 ноября проект бюджета на следующий год должен быть внесен в Законодательное собрание. После чего он будет детально изучен на заседаниях постоянных комитетов», - рассказал спикер ЗСО Сергей Жестянников.

Первой депутаты рассмотрели госпрограмму «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области».

По данным начальника управления энергетического комплекса Департамента ТЭК Михаила Филина, в следующем году на ее реализацию будет направлено более 4,5 млрд рублей.

Также ежегодно 225 млн рублей выделяется на обслуживание сетей уличного освещения, а в 2025 году еще 100 млн рублей будут направлены на строительство линий и установку новых светильников. Планируется смонтировать около 3,5 тысяч фонарей и протянуть порядка 40 километров линий уличного освещения.

Кроме того, парламентарии рассмотрели основные параметры и показатели госпрограммы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд». В рамках госпрограммы планируется достижение двух ключевых задач – достижение уровня регистрируемой безработицы не более 0,7% и создание условий для формирования культуры безопасного труда.

Большое внимание департамент занятости населения области планирует уделять ярмаркам вакансий. По словам специалистов, они показали свою эффективность, поэтому финансирование этого направления увеличено практически в три раза – до 1,9 млрд рублей в 2025 году. Так, в этом году уже прошло 103 ярмарки, в которых приняли участие 776 работодателей и 6,5 тысяч вологжан. Порядка 1 тысячи из них были трудоустроены.

В среду депутаты рассмотрят госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области» и «Информационное общество – Вологодская область».