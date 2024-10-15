Завтра музеи Вологодчины можно посетить бесплатно

Каждую третью среду месяца в Вологодской области – действует день бесплатного посещения. В этот раз акция выпадает на 16 октября. Жители региона смогут посмотреть постоянные и временные выставки вологодских музеев.

День бесплатного посещения музеев проводится в рамках проекта «Культура рядом», стартовавшем в июле 2019 года. Бесплатный билет для жителей Вологодчины выдается при предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего прописку на территории области.

Бесплатно посетить можно Вологодский государственный музей-заповедник, а также его филиалы: Музей кружева, «Мир забытых вещей», «Вологодская ссылка», Дом купца Самарина, «Семенково», Дом-музей Петра I.

Кроме того, бесплатный билет выдается и в Вологодской картинной галерее: главном здании на Мира, 34, Доме Корбакова, Шаламовском доме, Мастерской А. В. Пантелеева и галерее «Красный мост».

Музеи муниципальных округов, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей тоже ждут вологжан.

Обратите внимание, что бесплатное посещение не распространяется на экскурсионное обслуживание.