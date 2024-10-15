Заброшенный дом загорелся накануне в Вологде

Пожар произошел вчера, 14 октября, в районе восьми часов вечера на 1-м Турундаевском переулке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали две единицы техники и семь огнеборцев. Как выяснилось, строение уже давно не эксплуатируется, у него отсутствует часть одной стены, из-за чего можно свободно заходить внутрь.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. Специалисты МЧС России рассматривают две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц и поджог.