Заброшенный дом загорелся накануне в Вологде

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Пожар Вологда

Пожар произошел вчера, 14 октября, в районе восьми часов вечера на 1-м Турундаевском переулке. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали две единицы техники и семь огнеборцев. Как выяснилось, строение уже давно не эксплуатируется, у него отсутствует часть одной стены, из-за чего можно свободно заходить внутрь.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. Специалисты МЧС России рассматривают две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц и поджог.

Пожар в Вологде

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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