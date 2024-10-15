Еще пять арт-объектов установят в Вологде

Установка скульптур предполагает повышение туристической привлекательности областного центра. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом РФ.

«Жителей и гостей областной столицы уже радуют 3 новых арт-объекта в центральной части города – «Вологодское мороженое», «Темноглазая» и «Почтальон». Для развития туристической привлекательности региона в 2024 году установим еще 5 тематических скульптур: «Вологодская свадьба», «Букет», «Гармонист», «Вологодское масло» и фигуры музыкантов группы «Песняры», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Помимо этого, планируется и устройство архитектурно-средовой подсветки арт-объектов, которая позволит выделить их на фоне городского пейзажа и фотографировать в темное время суток.

Декоративную подсветку сделают и на исторических зданиях Вологды, например на фасадах Городского Дворца культуры и Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени И.В. Бабушкина. Это позволит подчеркнуть архитектурные особенности строений.