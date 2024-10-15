В Череповце задержали вандалов, повредивших арт-объект

Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения оторвали дверь у арт-объекта «Пост ГАИ», а также повредили номера на нескольких автомобилях на улице Вологодской. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

О происшествиях в полицию сообщила неравнодушная женщина. Правоохранители задержали двух мужчин, один из которых оказал сопротивление.

В настоящее время мужчины, 31 и 27 лет, находятся в отделе полиции №1 УМВД России по г. Череповцу. На задержанных составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а на младшего мужчину – за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Также сотрудники полиции зарегистрировали заявления от владельцев автомобилей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».