Юные вологодские фигуристки заняли весь пьедестал почета на первенстве Ярославля

Фигуристы вологодской СШОР «Витязь» привезли 9 наград с соревнований в Ярославле. Первенство города по фигурному катанию прошло 13 и 14 октября. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из Ярославля, Твери, Вологды, Рыбинска, Иванова, Калязина, Конакова.

Высокими результатами порадовали фигуристы и фигуристки отделения фигурного катания на коньках под руководством тренеров-преподавателей Ивана Армеева, Любови Никитиной и Светланы Беляевой. Вологжане завоевали 9 медалей: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

Среди девочек 2016 года рождения и старше дважды весь пьедестал почёта оставался за фигуристками из областного центра.

В категории «юный фигурист» победу одержала Василиса Веселова, на втором месте - Екатерина Белова, третья - Екатерина Почетова. В категории «3 юношеский разряд» не было равных Лике Губиной, серебро взяла ещё одна вологжанка - София Ермолаева, бронза у Василисы Коноваловой.