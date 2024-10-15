Вологодские рестораторы и отельеры ищут кадры в Архангельской области

Вологодские рестораторы и отельеры приглашают на работу жителей Архангельской области. накануне на встрече с соискателями в кадровом центре Вельского района было заявлено о более 400 вакансий в сфере гостеприимства.
«Такое мероприятие - отличная возможность для желающих найти работу не только познакомиться с вакансиями нашего региона, но и задать напрямую представителям Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области интересующие вопросы, узнать о перспективах трудоустройства и переезда», – рассказал начальник департамента труда и занятости населения области Игорь Даценко.
Жителям Вельского района рассказали о возможном переезде в Вологодскую область, перспективе трудоустройства в сфере общепита или гостиничного сервиса. В частности, была озвучена информация, что на Вологодчине есть доступные вакансии с заработной платой до 200 тысяч рублей.
«Также на мероприятии был организован профориентационный квиз со студентами Bельского индустриально-экономического колледжа, обучающихся по направлению подготовки «Поварское и кондитерское дело», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.