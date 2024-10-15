Вологодские рестораторы и отельеры ищут кадры в Архангельской области

Вологодские рестораторы и отельеры приглашают на работу жителей Архангельской области. накануне на встрече с соискателями в кадровом центре Вельского района было заявлено о более 400 вакансий в сфере гостеприимства.

«Такое мероприятие - отличная возможность для желающих найти работу не только познакомиться с вакансиями нашего региона, но и задать напрямую представителям Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодской области интересующие вопросы, узнать о перспективах трудоустройства и переезда», – рассказал начальник департамента труда и занятости населения области Игорь Даценко.

Жителям Вельского района рассказали о возможном переезде в Вологодскую область, перспективе трудоустройства в сфере общепита или гостиничного сервиса. В частности, была озвучена информация, что на Вологодчине есть доступные вакансии с заработной платой до 200 тысяч рублей.