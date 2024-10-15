В Вологодском управлении ФСИН и ВИПЭ сменилось руководство

В вологодском управлении ФСИН, а также в институте права и экономики сменилось руководство. Накануне директор ФСИН РФ Аркадий Гостев представил на должность начальника ВИПЭ полковника внутренней службы Сергея Жемулина, а на должность руководителя ФСИН по Вологодской области Дмитрия Кибанова. Оба были назначены указом президента РФ.

По словам Аркадия Гостева, Сергей Жемулин в уголовно-исполнительной системе РФ служит с 2003 года, более 17 лет занимал различные должности в ведомственных учебных заведениях, ранее возглавлял Пермский институт ФСИН России.

Полковник внутренней службы Дмитрий Кибанов начал службу в уголовно-исполнительной системе в 1996 году с оперативных служб, подразделение режима и надзора. До назначения на должность 8 лет работал первым заместителем начальника УФСИН России по Вологодской области.

«Убежден, что имеющийся профессиональный и жизненный опыт позволят Сергею Будимировичу и Дмитрию Михайловичу обеспечить эффективную работу вверенных подразделений», – пояснил директор ФСИН РФ.

Говоря о результатах деятельности регионального управления ФСИН, директор службы уделил особое внимание вопросу обеспечения полезной занятости осужденных. В пенитенциарных учреждениях области функционирует производственный сектор, где выпускаются изделия металло- и деревообработки, легкой промышленности, продуктов питания. Практические результаты реализации этого направления могут быть направлены на решение региональных и государственных задач, в том числе в интересах оборонно-промышленного комплекса страны.

Аркадий Гостев также обсудил с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым развитие сотрудничества в рамках реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».