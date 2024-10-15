Эти люди мечтают захватить власть в России? Дарья Навальная похвасталась работой в предвыборном штабе Камалы Харрис

[ Политика ]
Автор:
Иван Гордеев

Очень долгое время Алексей Навальный (признан террористам и экстремистом в РФ) был главным оппозиционеров в России. Возглавляемое им движение и его соратники рвались к власти в стране, показывая всю изнанку жизни в стране. Но все тайное рано или поздно становится явным…

Это выражение как ни кстати подходит для новости, которая стала достоянием общественности. Стало известно, что его дочь Дарья Навальная уже третий месяц работает в предвыборном штабе кандидата в президенты США Камалы Харрис. Она само похвасталась этой информацией на своей страничке в социальной сети LinkedIn. Конечно же, она свободный человек, и сама управляет своей жизнью. Но сегодня, когда Россия и США находятся на пике конфронтации, это мягко говоря выглядит нелепо. 

В штабе Харрис Дарья Навальная координирует работу с волонтерами в "колеблющемся штате" Пенсильвания (Field Organizer). Также в ее круг обязанностей входит координация связи с общественностью, и она занимается мобилизацией избирателей и организацией работы штаба демократов. 

Хотя не стоит удивляться, ибо изначально связывать свою жизнь с Россией и не собиралась, поскольку получила образование в элитном Стэнфордском  университете, куда, конечно, поступила сама, причём сразу по специальной стипендиальной программе.

Данное явление не осталось без внимания у пользователей социальных сетей, которые сразу отреагировали на данную информацию. 

“Вот он - успех! Прислуживать врагам Родины!От берёзы и осинки не родятся апельсинки. Всё логично...Хоть кто-то у Навальных работает…” - пишут юзеры в соцсетях.

Неужели они реально на что-то с рассчитывают в России?

 

Теги:
оппозиция гражданское общество
globallookpress.com
 

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Эти люди мечтают захватить власть в России? Дарья Навальная похвасталась работой в предвыборном штабе Камалы Харрис
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