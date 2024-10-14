Самые замызганные подушки сразу обретут свежесть: 2 секрета от хитрых домохозяек

Как правило, для использования подушки на нее одевают наволочку. Однако, это не всегда предохраняет ткань и наполнитель от воздействия пота. В таком случае, подушка быстро приходит в негодность, становится замызганной, грязной и неопрятной. Но, не стоит опускать руки, ее можно отстирать.

Как выбрать подушку

Наши мамы и бабушки всегда радели за подушки с натуральным наполнителем. То есть набитые пухом, пером, а также конским волосом, хотя чаще его использовали для набивки матрасов. Сейчас более популярны подушки, набитые синтетическими материалами, так как они более полезны и гораздо практичнее.

Существуют подушки с чехлами и ухаживать за ними гораздо проще, поскольку можно стирать только чехол, а наполнитель просто проветрить. Следует отметить, что в синтетике, в отличие от натуральных наполнителей, никогда не заведутся вредители и пылевые клещи.

Как стирать подушку в стиральной машине

Чтобы стирка была качественной, подушку следует стирать правильно. Если есть возможность, то выньте из нее наполнитель и поместите его в специальный сетчатый мешок для стирки. Если это сделать невозможно, то подушку стирают целиком. Кстати, в стирку можно отправить и подушку с натуральным наполнителем.

Главное в стирке подушки – это режим отжима, он должен быть минимальным. Еще лучше отжать подушку вручную, это и есть первый секрет хитрых домохозяек. Второй секрет заключается в том, что для стирки подушки используют режим дополнительного полоскания. Это поможет лучше вымыть моющее средство.

Для стирки подушки выбирают деликатные моющие средства, которые смогут сохранить структуру волокон. Не менее важно правильно сушить подушку. Лучше всего стирать подушки летом, а затем просушивать под горячими солнечными лучами. Если подушка потребовала стирки в зимний период, то ее следует сушить над горячей батареей. Иначе, подушка может запреть.

Эти 2 простых секрета позволят вернуть подушке свежесть, и она продолжит служить долгие годы.