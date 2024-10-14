Едкий запах кошачьей мочи уйдет сразу: топ – 5 доступных средств для очистки ткани и пола

К сожалению, даже самые опрятные домашние кошки могут оставить метку в доме. Как правило, таким образом питомец дает хозяевам сигнал, что он чувствует себя некомфортно. Особенно важно обращать внимание на подобное поведение, если до этого проблем с кошкой или котом не было. Возможно, питомец болен или лоток стал неудобным, но причину нужно обязательно выяснить.

Чем отмыть кошачьи метки и мочу, доступные средства

№1. Столовый уксус + сода

Эти пищевые продукты сразу справляются с метками и быстро выводят запах кошачьей мочи. Для этого, ткань проливают уксусом, разведенным в воде в соотношении 1:1. Затем пятно посыпают содой и как следует втирают ее в ткань. Соду с уксусом оставляют до полного высыхания и очищают поверхность. Для лучшего эффекта, место опрыскивают эфирным маслом горького апельсина.

№2. Лимонный сок

Если метка совсем свежая, то ее хорошо нейтрализует лимонный сок. Для обработки можно использовать свежевыжатый лимонный сок или концентрат, который продается в магазинах. Лимонным соком заливают метку, выдерживают 15 минут, а затем место промывают водой.

№3. Перекись водорода

Аптечный препарат быстро расщепляет даже застарелую кошачью мочу и удаляет едкий запах. Однако, перекись нужно использовать очень осторожно, чтобы не повредить окрашенные ткани, на них препарат способен оставить белесые пятна.

№4. Хозяйственное мыло + сода

Мыло натирают на терке и растворяют в воде, чтобы получился густой, концентрированный раствор, затем в него добавляют чайную ложку соды. Смесь взбивают в пену и наносят на кошачье пятно. Выдерживают один час и промывают водой.

№5. Марганцовка

Это средство лучше использовать для очистки твердых поверхностей, например, пола. Сначала делают концентрированный раствор, затем доливают воду до получения ярко-розового цвета. Марганцовку наносят на метку, а затем промывают чистой водой.