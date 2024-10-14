Вологжане завоевали 5 медалей на чемпионате по ездовому спорту

[ Спорт ]

Вологжане завоевали 5 медалей на домашнем чемпионате и первенстве России по ездовому спорту. Соревнования прошли в минувшие выходные на базе центра лыжного спорта «Карпово». В Череповецкий район приехало более 100 спортсменов из 22 регионов России.

Сборная Вологодской области была представлена командой из 12 человек, в которую вошли Алексей Бурашов, Алла Найденко, Алексей Перевозчиков, Анна Сидорова, Михаил Сидоров, Никита Федулов, Валерия Насонова, Юлия Телюк, Дмитрий Дьячков, Денис Акишин, Софья Петухова и Савелий Соколов.

Вологжане завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Алексей Перевозчиков одержал победу в дисциплине «карт, 4 собаки». Михаил Сидоров занял первое место среди спортсменов, передвигающихся по трассе на скутере с одной собакой.

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ездовой спорт чемпионат России
 

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