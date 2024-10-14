Масштабный ремонт водовода из Кубенского озера завершили под Вологдой

Около деревни Михальцево Вологодского округа завершился масштабный капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского озера в водохранилище реки Вологде. Капитальный ремонт водовода начался в 2018 году и включал в себя 4 этапа. Общая стоимость работ по капитальному Росводресурсы оценили в 269,86 млн рублей.

Протяженность тракта водоподачи «Водохранилище Кубенское – водохранилище на р. Вологде» составляет 26,8 км. Он был построен в 1987 году и предназначен для переброски воды из Кубенского озера в реку Вологда для обеспечения бесперебойного водоснабжения областного центра в маловодные периоды. С момента запуска в эксплуатацию капитальный ремонт сооружения не проводился ни разу.

«По результатам обследования, проведенного техническим специалистами в 2015 году, его износ составлял 84,5%. Ультразвуковые измерения показали, что толщина стенки железобетонных труб тракта сократилась почти в 6 раз: с начальных 110 до 19 мм. Из-за этого система уже не могла полноценно выполнять свои функции», - сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Во время ремонта подрядчики капитально отремонтировали наиболее изношенный отрезок тракта протяженностью 5,1 км. При этом на наиболее опасных участках старые металлические трубы были заменены на пластиковые, срок службы которых составляет не менее 50 лет.