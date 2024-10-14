Внезапный удар по России: Вильфанд предупредил о резком похолодании

Синоптик предупреждает о сильных ночных заморозках, которые затронут как привыкшие к холоду регионы, так и более южные территории.

"Холодный фронт" захлестнет всю страну:

Якутия: столбик термометра опустится до -16 градусов.

Забайкалье и Бурятия: ожидается до -13 градусов.

Уральский и Приволжский округа: ночные заморозки до -8 градусов. В Челябинской, Курганской и Свердловской областях по ночам будет до -9 градусов.

Самарская, Ульяновская, Пензенская области: ночные температуры опустятся до -5 градусов, днем ожидается 5-10 градусов тепла.

Башкирия, Оренбургская и Кировская области: резкие перепады температур от -6 градусов ночью до +10 градусов днем.

В начале октября Вильфанд уже сообщал, что зима быстро вступает в свои права, и снегом покрыто уже более 40% территории России.

Метеоролог также предупреждает, что зима в России будет нестабильной, с частыми перепадами температуры, гололедицей и морозами до -25 градусов. Особенно непредсказуемыми, по прогнозам Вильфанда, станут январь и февраль.

Несмотря на резкие перепады температур, в целом зима 2024-2025 гг. прогнозируется по среднемесячным значениям "мягкой", уточнил Вильфанд.

В связи с предстоящим похолоданием, рекомендуется надевать на улицу теплую одежду: позаботьтесь о том, чтобы у вас была теплая верхняя одежда, шапка, шарф и перчатки. Следить за прогнозом погоды: регулярно проверяйте прогноз погоды, чтобы быть готовыми к изменениям. Будьте осторожны на дорогах.