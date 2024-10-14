Сергей Жестянников заявил об открытии на Вологодчине «Школы депутатов»

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников начал рабочую неделю с оперативного совещания с депутатами и аппаратом областного парламента.

«Еще раз подчеркнул коллегам, что нужно активнее включаться в процессы по разработке законодательных инициатив. Для этого необходимо погружаться на территории и углубляться в проблемы жителей. Выездные комитеты – один из работающих инструментов в этом вопросе», - отметил Сергей Жестянников.

Председатель областного парламента обозначил векторы работы на ближайшее время.

Сейчас прорабатываются новые законопроекты, среди которых: учреждение Дня Боевой и Трудовой славы на Вологодчине, запуск программы «Земский почтальон», расширение категорий получателей земельного участка из числа участников СВО. Также в работе законопроект, который позволит решить проблему постоянного нарушения подростками правил дорожного движения на питбайках.

Кроме этого, продолжается работа по 39 инициативам, которые были выработаны после стратегических сессий в городах, районах и округах региона.

«Продолжаем держать на контроле объекты в рамках Стратегии 2.0. В этой связке контролируем и реализацию Народной программы, которая тоже вшита в программу главы региона. Скоро предстоит первый градсовет при губернаторе Георгии Филимонове в Кадуе. Здесь также необходим депутатский контроль и работа на местах», - добавил Сергей Жестянников.

По его словам, в скором времени в Законодательном собрании стартует новый проект - Школа депутатов. Это обучающая программа для областных и муниципальных народных избранников, молодежи и активных жителей, которые хотят погрузиться в эту работу. Куратором проекта будет депутат ЗСО Антон Холодов. К проекту планируют подключить специалистов из регионального и федерального РАНХиГСа.