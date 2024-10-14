Центр Вологды остался без электричества из-за коммунальной аварии

[ Общество ]

Сегодня, 14 октября, в 14:19 произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без света остались десятки домов в центре областной столицы. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на диспетчерскую службу «Вологдаоблэнерго».

Отказ в работе оборудования зафиксирован в районе улиц Козленской, Герцена, Первомайской, Пирогова, Зосимовской, Предтеченской, Ветошкина и Галкинской, а также Советского проспекта.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Специалисты планируют устранить неисправность в течение двух часов.

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