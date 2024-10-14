Вологодчина стала лидером по конкуренции в закупках

[ Общество ]

Список регионов-лидеров озвучил руководитель ФАС России Максим Шаскольский в ходе пленарной сессии III Всероссийской конференции в сфере закупок.

Рейтинг сформировали специалисты центрального аппарата ФАС России на основе анализа мониторинга конкуренции в системе госзакупок. Анализ проводился в каждом регионе по ряду ключевых показателей.

«Один из принципов нашей работы – обеспечение конкуренции. Это важно, потому что позволяет заказчикам выбирать наилучшие условия для заключения контрактов в рамках закупочных процедур. В результате поставленные задачи выполняются, а бюджетные средства расходуются эффективно», – отметила председатель Комитета по регулированию контрактной системы Анна Гудина.

В список также вошли Республика Татарстан, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области.

Теги:
госзакупки конкуренция рейтинг
 

Последние новости

Сергей Жестянников заявил об открытии на Вологодчине «Школы депутатов»
Центр Вологды остался без электричества из-за коммунальной аварии
Вологодчина стала лидером по конкуренции в закупках
Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Бабаеве
Вологодские единороссы берут на контроль строительство социальных объектов
Череповчанин получил травмы под колесами трамвая
Психически больной череповчанин до смерти избил свою мать
Пять человек пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя в Вожегодском округе
Череповчанка в ходе ссоры сломала мужу руку вантузом
Вологодские ГАИшники наказали очередных гонщиков на рейсовых автобусах