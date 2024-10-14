Вологодчина стала лидером по конкуренции в закупках

Список регионов-лидеров озвучил руководитель ФАС России Максим Шаскольский в ходе пленарной сессии III Всероссийской конференции в сфере закупок.

Рейтинг сформировали специалисты центрального аппарата ФАС России на основе анализа мониторинга конкуренции в системе госзакупок. Анализ проводился в каждом регионе по ряду ключевых показателей.

«Один из принципов нашей работы – обеспечение конкуренции. Это важно, потому что позволяет заказчикам выбирать наилучшие условия для заключения контрактов в рамках закупочных процедур. В результате поставленные задачи выполняются, а бюджетные средства расходуются эффективно», – отметила председатель Комитета по регулированию контрактной системы Анна Гудина.

В список также вошли Республика Татарстан, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская и Ульяновская области.