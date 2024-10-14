Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Бабаеве

[ Общество ]

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль нарушение прав жильцов многоквартирного дома в Бабаеве.

Как сообщают социальные сети, четырехквартирный дом, расположенный в райцентре, находится в неудовлетворительном состоянии – фундамент и фасад дома разрушаются, крыша протекает, несущие конструкции сгнили и имеют изношенность более 60%.

«Местная администрация мер к устранению нарушений не принимает. Семье с несовершеннолетним ребенком, оставшейся проживать в непригодных условиях, предложено произвести ремонт за свой счет. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», - сообщает региональное управление следкома.

По факту публикаций в соцсетях ведомство организовало процессуальную проверку, ход проведения которой Бастрыкин будет контролировать. О промежуточных результатах проверки руководитель регионального управления следкома будет докладывать главе СК.

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