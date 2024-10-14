Вологодские единороссы берут на контроль строительство социальных объектов

Депутаты Вологодской городской Думы проведут встречи с секретарями первичных отделений с территорий их избирательных округов. На них будут обсуждаться наказы избирателей и возможности их исполнения. Также в фокусе – реализация «Народной программы «Единой России» в 2024-2025 годах.

Цикл встреч в понедельник открыл секретарь вологодского местного городского отделения партии, глава Вологды Юрий Сапожников.

«На необходимость повысить активность первичек указал секретарь регионального отделения партии, глава региона Георгий Филимонов во время встречи с секретарями ПО со всей области. Наши активисты работают на земле и открывают для депутатов возможность более эффективно получать обратную связь от жителей. Это важно с точки зрения исполнения наказов избирателей. Вместе с единомышленниками будем развивать работу в этом направлении», - пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

В 2024 году в рамках «Народной программы» будет реализовано 189 объектов. Из самых крупных проектов - филиал Вологодской городской поликлиники №3 в Бывалово, начальная школа в Прилуках, 52 двора, 12 улиц, 7 общественных пространств, капитальный ремонт 9 школ и 4 детских садов.