Череповчанин получил травмы под колесами трамвая

[ Происшествия ]

Происшествие случилось в субботу, 12 октября, около 11 часов вечера у дома №104 на проспекте Победы в городе металлургов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по г. Череповцу.

По предварительной информации водитель, женщина 1982 года рождения, управляла трамваем, следовавшим по маршруту №4. При движении она наехала на 33-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, при этом «зебра» была совсем рядом, в зоне видимости пешехода.

В результате ДТП мужчину с различными травмами госпитализировали в Вологодскую областную больницу №2.

Трамвай

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Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу
 

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