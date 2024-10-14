Психически больной череповчанин до смерти избил свою мать

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Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 ноября прошлого года в квартире одного из домов на ул. Краснодонцев в городе металлургов.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, 24-летний мужчина поссорился со своей 60-летней матерью. В ходе конфликта он нанес женщине множественные удары руками по голове. В результате этого у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую кому, в которой женщина оставалась четыре месяца, вплоть до своей смерти.

Молодого человека обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее за собой психическое расстройство, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«По данному делу проведен комплекс следственных действий и экспертиз, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Заключением комиссии экспертов у мужчины установлено психическое расстройство, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния», – рассказали в пресс-службе судов.

Череповецкий городской суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности. Его принудительно поместят на лечение в психиатрическую больницу.

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психиатрическая больница избил смерть по неосторожности
 

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