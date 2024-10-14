Пять человек пострадали в ДТП из-за уснувшего водителя в Вожегодском округе

[ Происшествия ]

Авария произошла в воскресенье, 13 октября, около 13:21 на 132-м километре трассы «Сокол-Харовск-Вожега». Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

По предварительной информации, 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», уснула за рулем и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2108». За рулем отечественной легковушки находился 34-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия пострадали оба водителя, а также пассажир автомобиля «Шевроле» – мальчик 2016 года рождения. Все трое с травмами направлены на амбулаторное лечение. Помимо этого, пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ» –девушки 2005 и 2006 года рождения. Обе были госпитализированы в медучреждение.

ДТП Вожега

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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