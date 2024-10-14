Череповчанка в ходе ссоры сломала мужу руку вантузом

[ Происшествия ]

В Череповце местная жительница в ходе ссоры сломала мужу руку вантузом. Как рассказали в полиции, конфликт между супругами произошел из-за того, что женщина хотела выйти на пробежку, а муж заставлял ее прибраться в квартире.

«Череповчанин обратился в медицинское учреждение, где установили, что у мужчины закрытый перелом локтевой кости, данное телесное повреждение расценивается как вред здоровью средней тяжести. 41-летняя женщина раскаялась полицейским и рассказала, что в ходе ссоры случайно нанесла удар», - рассказали в УМВД по Череповцу.

По факту побоев полиция возбудила уголовное дело. Если стороны не помирятся, дело будет направлено в суд. В череповецком горотделе полиции уточнили, что супруги находятся на грани развода. 

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