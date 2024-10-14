Вологодские ГАИшники наказали очередных гонщиков на рейсовых автобусах

Сотрудники ГАИ установили личности двух водителей рейсовых автобусов Вологды, которые ездили в центре города по встречной полосе.

«В начале октября два рейсовых автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны Заречья, повернули налево на улице Сергея Орлова, продолжив дальнейшее движение по полосе встречного движения. Своими действиями водители грубо нарушили правила дорожного движения, создав потенциально угрозу жизни и здоровью всем участникам дорожного движения, в том числе и пассажирам, которые в это время находились в салонах автобусов», - пояснили в региональном УМВД.

В ходе проверки было установлено, что автобусами управляли двое вологжан – 53-х и 56-ти лет. Инспекторам они рассказали, что сильно опаздывали, поэтому решили объехать пробку по встречке.

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы. Санкции статьи предусматривают штраф в 5000 рублей, либо лишение прав на срок до 6 месяцев.