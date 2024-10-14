Волейболистки «Северянки» продолжают идти без поражений в чемпионате высшей лиги.

В Анапе завершился второй тур чемпионата России по волейболу среди женских команд. Череповецкая «Северянка» уже второй раз на неделе встречалась с «Уфимочкой-УГНТУ» и «Динамо-Анапа». Матч против команды из столицы Башкортостана, как и тремя днями ранее, завершился в трех сетах в пользу подопечных Вадима Панкова (25:18, 25:13, 25:12).

В игре против «Динамо-Анама» «Северянка» выиграла первый сет 25:15, но второй проиграла - 22:25. Третья и четвертая партии остались за волейболистками из Череповца 25:18 и 25:21. Таким образом, череповчанки одержали уже восьмую победу в сезоне.

«Наша задача сейчас - побеждать в каждом матче вне зависимости, какой тур. Далее надо серьезно настраиваться на «Корабелку», команды с Дальнего Востока. Что касается этого тура, то мы сыграли неровно, но одержали четыре победы - это самое важное. Проиграли всего одну партию в туре, это неплохо, но хочется лучшей игры. Двигаемся дальше, нас ждёт тур в Муроме, готовимся к «Уралочке-УрГЭУ», - подвёл итоги тура главный тренер «Северянки» Вадим Панков.

Третий тур чемпионата пройдёт в Муроме с 23 по 27 октября. «Северянка» проведёт по два матча с «Уралочкой-УрГЭУ» из Свердловской области и «Тюменью».