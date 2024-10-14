Предстоящая неделя начнется со снега, а завершится солнечной погодой

Предстоящая неделя в Вологодской области начнется с резкого ухудшения погоды, которое вологодские синоптики обещают уже сегодня ночью.

С юга на регион надвигается циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега.

«Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. До Вологды и центральных округов непогода доберется утром. Начавшийся снег по мере повышения температуры постепенно будет переходить в мокрый снег и дождь. Только в крайних восточных округах обойдется без существенных осадков. Дневная температура составит от +1 до +6 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В среду интенсивность осадков начнет снижаться, днем ожидается до +6 градусов.

В ночь на четверг на смену циклона придет антициклон, который будет способствовать по ночам понижению температуры до слабоотрицательных значений, днем благодаря малооблачной погоде воздух будет прогреваться до +9 градусов.