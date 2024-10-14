Неизвестные сообщили о минировании двух зданий в центре Вологды

В Вологде сегодня спецслужбы проверяют анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах в зданиях «Атриума», а также медицинского центра «Вита» на улице Ветошкина.

«В 9:30 стражам порядка стало известно, что в областной столице якобы заминировано здание «Атриума» на улице Герцена, 27. В 9:45 аналогичный звонок поступил по поводу взрывного устройства, будто бы заложенного в медцентре «Вита» на улица Ветошкина, 15», - сообщает ИА «Вологда регион» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сигналам выехали сотрудники экстренных служб, которые проверяют здания. В частности, в «Атриуме» и в «Вите» работают кинологи с собаками.