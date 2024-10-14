Новый способ борьбы с борщевиком опробуют в Череповецком районе

В Череповецком районе отрабатывают новый способ борьбы с борщевиком с помощью растения мискантус. По информации администрации Череповецкого района, экспериментальная площадка находится около деревни Яганово, где находится одна из самых «захваченных» борщевиком площадей.

На территории высадили многолетнее растение мискантус, который еще называют китайским тростником. Оно считается не опасным и не ядовитым, при этом мискантус не распространяется по территории сорняковым образом. Однако благодаря мощной корневой системе растение способно вытеснить борщевик.

«За счёт развитой корневой системы мискантус способен вытеснять борщевик, этот метод более эффективен, чем применение гербицидов, отмечают специалисты Российской академии наук, а также Российского центра экологической политики и культуры. Использовать мискантус возможно на больших территориях, в том числе на заполненных борщевиком сельхозугодиях для возвращения их в оборот», - говорится в сообщении администрации района.

Правда, ранее эксперты заявляли, что к массовому внедрению мискантуса следует подходить осторожно. В примеру, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов напомнил, что у себя на родине, в Азии, растение является опасным сорняком и переносчиком ряда заболеваний сельскохозяйственных культур.