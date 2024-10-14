Юные вологодские гимнастки взяли золото открытого кубка Гонконга

Юные вологодские гимнастки завоевали золото и серебро открытого кубка Гонконга по эстетической гимнастике. Этот международный турнир проводился одновременно с кубком мира.

«Россию на соревнованиях представляли 10 команд, в том числе из Вологодской области. Воспитанницы спортивной школы «Спартак» города Вологды завоевали золотые и серебряные медали в двух возрастных группах. Поздравляю вологодских спортсменок с победой», - рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, команда «Эвита-Импульс» завоевала золотые медали в возрастной группе 12-14 лет, «Эвита-Ария» взяла серебро среди юниорок.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в составе «Эвита-Импульс» за победу боролись Ксения Анкундинова, Александра Дуникова, Дарья Евстафьева, Мария и Владислава Кузнецовы. В составе «Эвита-Ария» - Дарья Инихова, Мария Князева, Мария Кратирова, Алина Лобанова, Валерия Рожнева, Варвара Смирнова, Хохлина Екатерина.

Всего в турнире приняли участие 55 команд из разных стран, включая США, Австралию и Японию. Россию представляли команды из Москвы, Краснодарского края, Московской и Нижегородской областей.